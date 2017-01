Dirigente do Cruzeiro alfineta o Atlético-MG após anúncio de Thiago Neves 

Provocação

A confirmação de Thiago Neves como reforço do Cruzeiro rendeu uma alfinetada no rival do vice-presidente de futebol do clube. Via Twitter, Bruno Vicintin provocou o Atlético-MG, recordando uma negociação frustrada do maior rival:

Parabéns ao Klauss pelo trabalho e obrigado ao presidente doutor Gilvan pela confiança. #nãosouanelka — Bruno Vicintin (@BrunoVicintin) January 5, 2017

Em 2014, o então presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil (que hoje é prefeito de Belo Horizonte) anunciou na rede social a chegada de Anelka. Porém, após uma arrastada novela, a negociação não se concretizou.

A chegada de Thiago Neves gerou certo mistério pela postura do Cruzeiro. No dia do aniversário de 96 anos, o Twitter do clube anunciou a contratação, mas a postagem foi apagada, gerando comparações com a transação frustrada entre o Galo e o centroavante francês. Finalmente, nesta quinta-feira, o acerto foi concretizado.

