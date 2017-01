"Nunca serei presidente do Barça, Pique está lá para isso", diz Guardiola 

Cartola?

Pep Guardiola brincou nesta quinta-feira com as afirmações de Fabio Capello sobre seu futuro no mundo do futebol. O italiano disse que o espanhol deixará de comandar equipes para se tornar presidente do Barcelona.

— Tive a sorte de ter sido treinado por Fabio Capello e direi a ele: nunca serei presidente do Barcelona. Gerard Piqué já está lá para isso — afirmou o atual comandante do Manchester City.

Há dois dias, Guardiola, com 45 anos, afirmou que não passaria dos 60 anos no comando de alguma equipe. Com isso, Capello sugeriu uma volta ao Barça.

— Em qualquer caso, acho que, se ele fez essas declarações, é também porque, na minha opinião, tem a ideia de se tornar o presidente do Barcelona — disse o ex-treinador da Rússia à Sky Itália. Os dois trabalharam juntos em 2002, quando estavam na Roma.

