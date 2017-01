City é único dos grandes com adversário complicado na FA Cup

Futebol inglês

Os grandes clubes da Premier League, que estreiam neste fim de semana na Copa da Inglaterra, terão pela frente adversários de menor porte na 3ª rodada da FA Cup. A exceção é o Manchester City, sorteado para enfrentar o West Ham, nesta sexta-feira, em Londres. Mesmo assim, o atual 4º colocado do Inglês é o favorito diante do 13º do campeonato.



Após uma semana árdua, em que sua equipe disputou três jogos do Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola deve optar por poupar alguns de seus principais jogadores, mas precisará tomar muito cuidado: uma derrota poderá colocar o clube em nova crise, ressuscitando velhos questionamentos sobre seu trabalho.

No sábado, o Manchester United, atual campeão da competição, receberá em Old Trafford um das lendas de seu glorioso passado, o ex-zagueiro holandês Jaap Stam, hoje técnico do Reading, 3º colocado da 2ª divisão. Já o Arsenal visita o Preston North End, clube histórico que atualmente milita na 3º divisão do futebol inglês.

Por último, no domingo, Liverpool e Chelsea não deverão encontrar muita resistência em casa contra os modestos Plymouth(4ªD) e Peterborough (3ºD), respectivamente.

Programação da 3ª rodada da FA Cup

SEXTA-FEIRA

16h55min

West Ham x Manchester City

SÁBADO

9h30min

Manchester United x Reading (D2)

12h

Stoke x Wolverhampton (D2)

Sunderland x Burnley

Hull x Swansea

Everton x Leicester

Millwall (D3) x Bournemouth

West Bromwich x Derby (D2)

Watford x Burton (D2)

Norwich (D2) x Southampton

Bolton (D3) x Crystal Palace

14h30min

Preston North End (D3) x Arsenal

DOMINGO

10h30min

Liverpool x Plymouth (D4)

12h

Middlesbrough x Sheffield Wednesday (D2)

Chelsea x Peterborough (D3)

13h

Tottenham x Aston Villa (D2)

