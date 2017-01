Marinho se despede do Vitória e anuncia ida para o futebol do Exterior

China?

Chegou ao fim a novela Marinho. Em entrevista na manhã desta quinta-feira, o meia-atacante desfez o mistério sobre uma possível ida para o Flamengo e garantiu que o seu futuro será longe do Brasil.



Em clima de mistério, porém, o jogador não deu destalhes sobre o time que contará com o seu futebol em 2017:



– A gente está fechando um ciclo aqui. A proposta que eu tive é surreal para o Brasil. O Vitória fez uma proposta, mas não chegou nem perto. Tive várias propostas de clubes do Brasil. Fico feliz, mas é como falei. Uma coisa que para o Brasil não tem como. Gosto muito do Vitória, sou grato. Mas o que chegou para mim não tem como – comentou Marinho eu seu pronunciamento, não dando espaço para perguntas.



Leia mais:

Alvo do São Paulo, Cristian Colmán entra na mira do Grêmio

Presidente do Santos vai à Argentina tentar contratação de Barcos



Uma nova reunião com o diretor do time baiano, Sinval Vieira, será feita nesta quinta-feira. Segundo o dirigente, o empresário do jogador, Jorge Machado, teria apresentado uma oferta do futebol chinês, mas que o valor oferecido não correspondia ao da multa rescisória (alto em torno de R$ 17,5 milhões).



As notícias de que o jogador poderia reforçar o Flamengo em 2017 ganharam força após uma brincadeira do clube carioca com Conca e Guerreiro. Os dois apareciam em uma foto na Florida Cup quando ainda estavam em seus ex-clubes. Na imagem, havia um personagem da Disney, e o Flamengo, no anúncio de Conca, publicou que "só faltava o Mickey". Marinho, entre tantas tatuagens, ostenta o parceiro da Minnie na região do abdômen, o que fez os flamenguistas pedirem o artilheiro do Vitória no seu time.



* ZHESPORTES