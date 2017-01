Oficial: Thiago Neves é do Cruzeiro

Repatriado





O Cruzeiro finalmente oficializou a contrataçaõ de Thiago Neves. O meia, que estava no Al-Jazira, assinou por três anos de contrato e chegará a Belo Horizonte nos próximos dias.

A contratação chegou a ser anunciada no início da semana, quando o presidente Gilvan Tavares, na festa de aniversário do clube, afirmou que os direitos do meia haviam sido adquiridos, mas sua oficialização dependeria de detalhes. Em instantes, o site do clube afirmou que a negociação estava fechada. Minutos depois, como ainda haviam arestas a serem aparadas, o texto foi despublicado, gerando muita gozação por parte dos atleticanos.

Natural de Curitiba, Thiago Neves foi revelado pelo Paraná Clube e teve passagens destacadas por Fluminense e Flamengo no futebol brasileiro. Fora do país, o atleta atuou por clubes da Alemanha, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes, onde defendeu recentemente o Al-Jazira.Na Arábia Saudita, pelo Al-Hilal, foi campeão nacional e ainda conquistou as Copas do Rei e Vice-Rei, além de chegar ao vice-campeonato da Liga dos Campeões Asiática, em 2015, fazendo parte da seleção do torneio.

Thiago Neves é o quarto reforço confirmado pela diretoria celeste para a temporada 2017. Além dele, já foram contratados pelo Clube o zagueiro equatoriano Luis Caicedo, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o meio-campista Hudson.

Nome: Thiago Neves Augusto

Posição: Meio-campista

Nascimento: 27/02/1985, em Curitiba-PR

Altura: 1,80m

Peso: 74 kg

Clubes: Paraná Clube (2005), Vegalta Sendai-JAP (2006), Fluminense (2007-2008), Hamburgo-ALE (2008), Fluminense (2009), Al-Hilal (2009-2011), Flamengo (2011), Fluminense (2012-2013), Al-Hilal-ARA (2013-2015), Al-Jazira-EAU (2015-2016)