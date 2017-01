Em apuros na Liga Espanhola, Valencia apresenta atacante Zaza

Luta contra o rebaixamento

O novo atacante do Valencia, o italiano Simone Zaza, garantiu, nesta segunda-feira, que desejava jogar em um time espanhol e que vai fazer todos os gols possíveis para reverter a situação delicada do time no Campeonato Espanhol.

— Tenho vontade de jogar aqui, não só seis meses. Pensei muito e quero fazer as coisas direito — falou Zaza durante a apresentação.

O atacante foi emprestado pela Juventus até o fim da temporada, com opção de compra pelo time espanhol.

— Sabia do interesse do Valencia há bastante tempo e quando recebi a notícia comecei a negociação com o time — afirmou o jogador italiano, que foi emprestado no início da temporada ao West Ham, da Inglaterra.

O atacante de 25 anos já defendeu a camisa da seleção 16 vezes e reconheceu que o Valencia "não passa por um bom momento aqui, mas tenho vontade de vir e jogar".

Em dificuldades na Liga, o Valencia somou a penas a quarta vitória da temporada contra o Espanyol, no domingo, e está na 17ª posição a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.

Zaza acredita que pode fazer "todos os gols possíveis para ganhar, mas o mais importante é começar bem, tranquilo e concentrado. Depois as coisas acontecem naturalmente e o time pode subir na classificação". O italiano confessou que o período na Inglaterra "foi um momento difícil".

— Quando saí da Juve estava otimista, queria uma experiência na Inglaterra porque era um futebol que eu gostava, pela minha qualidade e minhas características. Mas as coisas começaram mal, acho que a maior culpa foi minha porque estava pessimista, não encontrava nada positivo ali — disse o atacante.

Zaza ainda revelou que se sentiu frustrado por "não conseguir mostrar o que pode fazer".

O Valencia joga no próximo sábado contra o Villareal, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Zaza reconheceu que "não sei se posso jogar, porque faz um mês que não jogo. Fisicamente estou bem, só tenho que trabalhar e melhorar".

*AFP