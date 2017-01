Em busca de centroavante, Santos abre tratativas com Luis Fabiano

Libertadores

O Santos tem encontrado dificuldades no mercado para reforçar o elenco para a Libertadores. Visando jogadores principalmente para o setor ofensivo, o time paulista intensificou neste final do ano as conversas para acertar com o centroavante Luis Fabiano, que encerrou seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China.



O ex-atacante do rival São Paulo é visto com bons olhos pela diretoria e pela comissão técnica do clube para ser o reserva imediato do capitão Ricardo Oliveira. Com 34 anos, Luis Fabiano não é visto como uma "aposta de risco".



Inicialmente, a ideia santista era propor um contrato de produtividade, semelhante ao acertado com o próprio Ricardo Oliveira no início de 2015: vínculo curto e com vencimentos mensais de aproximadamente R$ 50 mil.



No entanto, Luis Fabiano, que recebia cerca de R$ 1,5 milhão na China não gostou e se distanciou de um acerto para reforçar o Santos. Agora, com Rodrigão cobiçado por diversos clubes e com o desejo da diretoria em emprestar o camisa 22 contratado no meio do ano passado, o nome de Luis Fabiano voltou à pauta.



O Santos, desta vez, aceitou aumentar o valor dos salários e oferecer também um contrato fixo com bonificações por metas atingidas, como gols marcados e jogos disputados. Para o acerto se concretizar, o centroavante também aceitou diminuir consideravelmente sua pedida inicial.



Com desejo de disputar novamente grandes competições, Luis Fabiano vê com bons olhos a chance de defender o Santos e ainda conta com os "conselhos" do volante Renato e do agora auxiliar-técnico Elano para acertar transferência.



Nos próximos dias as negociações devem se intensificar e chegar a um desfecho. Além do Santos, Luis Fabiano é alvo também de Vasco e Ponte Preta, clube que o revelou para o futebol. O jogador também foi oferecido ao Grêmio, que não se mostrou disposto a cobrir o alto salário do centroavante.



