Jornal argentino aponta interesse do Grêmio em Blandi, do San Lorenzo

No ataque

O jornal Olé e a Rádio Mitre, de Buenos Aires, noticiam que o Grêmio está interessado na contratação do atacante Nicolas Blandi, do San Lorenzo. O jogador de 26 anos foi um dos destaques da equipe argentina em 2016, com 23 gols marcados em 39 jogos na temporada.



Leia mais

As 10 matérias mais lidas do Grêmio em ZH em 2016

Racing-URU define valor para vender Gabriel Fernández ao Grêmio

Bolzan projeta Grêmio para 2017: "Perspectiva de novos títulos"



A publicação argentina, inclusive, cita que o Grêmio teria oferecido US$ 6 milhões para contratar Blandi. Ocorre, contudo, que o San Lorenzo deseja US$ 8 milhões para liberá-lo. Além disso, existe a concorrência do Cruz Azul, do México, de clubes árabes e também alemães interessados no goleador.

Ayer #SanLorenzo rechazó una oferta de U$S 6 millones por Nicolás Blandi. #Gremio quiere al futbolista. No creo que se haga. ¿ Leandro Alves (@lea_alves) December 30, 2016

A direção do Grêmio admite que o jogador foi oferecido em meio à disputa da Copa do Brasil. As negociações, segundo o vice de futebol Odorico Roman, não teriam avançado. Os dois nomes mais próximos de reforçar o clube são o centroavante Kayke Moreno, do Yokohama Marinos, do Japão, e também Gabriel Fernández, do Racing, do Uruguai.



Olé informa que el delantero Nicolás Blandi puede pasar a Gremio. pic.twitter.com/9f3gdpf1ZJ ¿ oleJuan Pablo Méndez (@juanpablodeole) December 31, 2016

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES