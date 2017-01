Tottenham abre o ano com goleada sobre o Watford no Inglês

Subindo

Com grande atuação de Harry Kane, o Tottenham bateu o Watford por 4 a 1, no Vicarage Road, neste domingo, e chegou a quarta vitória consecutiva na Premier League. O inglês marcou dois gols no primeiro tempo e contribuiu com uma assistência na etapa complementar. Dele Alli fez os outros dois que definiram o marcador.

O gol inaugural saiu aos 27 minutos. Depois de triangulação entre Kane, Trippier e Eriksen, o camisa 10 dos Spurs recebeu livre, invadiu a pequena área e chutou sem dar chances para o goleiro brasileiro Gomes.

Leia mais

Willian faz dois e Chelsea vence a 13ª seguida no Inglês

Miguel Borja, do Atlético Nacional, supera Gabriel Jesus e é eleito o Rei da América

Michel Bastos acerta por dois anos e fica perto do anúncio no Palmeiras



Inspirado, o inglês precisou de apenas seis minutos para ampliar. Novamente em uma jogada iniciada pelo flanco direito, Trippier cruzou na área para Kane, que, no segundo poste, se adiantou à marcação para fazer mais um para o time de Londres. Já no finzinho da primeira etapa, Alli contou com a contribuição do zagueiro Kaboul, ex-Tottenham, para chutar firme e fazer 3 a 0.

Na volta do intervalo, a equipe de Mauricio Pochettino tratou de decretar o goleada nos minutos iniciais. Kane encontrou Alli em boa condição e o camisa 20 só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. O gol de honra veio de Kaboul já nos acréscimos.

Com o placar, o Tottenham chegou à terceira colocação, com 39 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Arsenal que ainda joga na rodada. O Watford, por sua vez, caiu para a 13ª posição, com 22 pontos.

Na próxima rodada, os Spurs fazem o clássico diante do Chelsea, líder da Premier League, na próxima quarta-feira, no White Hart Lane. Já o Watford enfrenta o Stoke City, fora de casa, na teça-feira, dia 3 de janeiro.

*LANCEPRESS