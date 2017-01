Everton dá show e goleia o Manchester City de Guardiola

Atropelo

O Manchester City de Pep Gurdiola foi goleado por 4 a 0 pelo Everton, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e viu as chances de título da competição ficaram distantes.

Os Citizens sofreram a segunda derrota seguida e, em quinto lugar, ficaram empacados com 42 pontos, 10 atrás do líder Chelsea, que venceu o atual campeão Leicester com um imponente 3 a 0.

O Everton, sétimo colocado, soma três vitórias nos últimos quatro jogos, mas ainda vê a Liga Europa de binóculo. A equipe está a nove pontos do City, que é o primeiro clube na zona de classificação.

O belga Romelu Lukaku abriu o placar aos 34 minutos. Os outros gols da partida só vieram depois do intervalo: o compatriota de Lukaku, Kevin Mirallas, ampliou logo aos dois minutos, e o jovem de 18 anos Tom Davies, depois de fazer um excelente jogo, foi coroado com um gol aos 34 da segunda etapa. Ademola Lookman ainda teve tempo de fazer o quarto gol nos acréscimos.