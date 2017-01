Futebol chinês limita número de estrangeiros nos jogos

Freio

Oscar é um dos novos destaques do futebol chinês

Oscar é um dos novos destaques do futebol chinês Foto: Reprodução / Twitter / Twitter

O futebol chinês está de regra nova. A Associação Chinesa de Futebol diminuiu o número de jogadores estrangeiros durante as partidas. No novo regulamento, somente três jogadores estrangeiros poderão ser escalados por cada equipe nas partidas. E o atleta do continente asiático, que não contava como estrangeiro, agora faz parte da cota.

De acordo com as informações do jornal Marca, nesta nova regra os clubes serão obrigados a escalar pelo menos um jogador sub-23 e a medida já vale para a próxima temporada.

Leia mais:

Neymar fica no banco, mas Messi e Suárez constroem goleada do Barça

Portugal disputará amistoso contra a Suécia na terra natal de Cristiano Ronaldo

Chelsea recebe autorização para fazer reforma no Stamford Bridge

Portanto, mesmo como a nova regulamentação, a Associação Chinesa de Futebol ainda permite que cada clube possua cinco estrangeiros em seu elenco. Cada time deve, a partir de agora, colocar entre os titulares pelo menos um jogador sub-23. E na convocação de 18 atletas para cada partida, é preciso ter dois atletas desta categoria.

contentFrom:cms -->