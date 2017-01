Portugal disputará amistoso contra a Suécia na terra natal de Cristiano Ronaldo

Em casa

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta quinta-feira que a seleção de Portugal fará um amistoso contra a Suécia na Ilha da Madeira, "casa" do atacante Cristiano Ronaldo. A partida vai acontecer no dia 28 de março, no estádio do Marítimo.

— A nossa seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos, e este é um presente que há muito tempo gostaríamos de dar aos madeirenses. Sabemos do afeto incondicional que a seleção tem, e naturalmente o nosso capitão Cristiano Ronaldo, que, pela primeira vez, vai poder representar a seleção nacional com seus conterrâneos. Este jogo será um momento de grande felicidade para os madeirenses - afirmou Fernando Gomes em entrevista ao site oficial da federação.

Leia mais

David Luiz realiza sonho de garoto amputado

O recorde dos 40 jogos chega no finzinho

Clubes assinam acordo com a Globo para a transmissão da Primeira Liga



Três dias antes dessa partida, os atuais campeões da Eurocopa enfrentam a Hungria no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo Grupo B das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018. Atualmente, a equipe está na segunda posição da chave, com nove pontos, três a menos do que a Suíça.

* Lancepress