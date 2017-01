Federação Internacional de Judô divulga calendário de 2017

No tatame

A Federação Internacional de Judô (FIJ) divulgou na última segunda-feira o calendário da eventos do judô para 2017 com alterações em datas e algumas novidades na classe sênior. A principal é o retorno do Campeonato Mundial Absoluto, previsto para acontecer em Marraquexe, no Marrocos, entre os dias 11 e 12 de novembro.

Leia mais:

Rogerinho é o primeiro tenista brasileiro a vencer em 2017

Pilotos do Rali Dakar enfrentam sensação de 50ºC na segunda etapa

Libertadores, Copa das Confederações, atletismo: o que será notícia no esporte em 2017

A última edição do Mundial Absoluto aconteceu em 2011, em Tyumen, na Rússia. O Brasil foi representado pelo peso-pesado Daniel Hernandes. Além dela, as outras novidades são os Grand Prix de Antalya (Turquia) e Hohhot (China) além do Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia.



Entre as ausências em relação ao calendário de 2016, estão o Grand Slam de Tyumen (Rússia), os Grand Prix de Havana (Cuba), Ulanbaataar (Mongólia), Samsun (Turquia), Almaty (Cazaquistão), Budapeste (Hungria), que receberá o Mundial Sênior, Qingdao (China) e o World Masters, um dos eventos que mais distribui pontos para o Ranking Mundial.



*LANCEPRESS