Rogerinho é o primeiro tenista brasileiro a vencer em 2017

Finalmente

O Brasil enfim sabe o que é vencer em 2017 no tênis. Nesta terça-feira, Rogério Dutra Silva venceu Dusan Lajovic por 7/6(2), 4/6 e 7/6(3) e avançou para as oitavas de final do ATP 250 de Chennai.

Com o resultado, o brasileiro irá enfrentar na próxima fase o espanhol Roberto Bautista Agut — segundo cabeça de chave do torneio. Na única vez que ambos jogaram até hoje, o europeu levou a melhor.

Leia mais:

Nadal se classifica para a segunda rodada em Brisbane

Andy Murray inicia temporada oficial com vitória em Doha

Libertadores, Copa das Confederações, atletismo: o que será notícia no esporte em 2017



Esta foi a primeira vitória brasileira em 2017. Até então, Thiago Monteiro havia perdido, também em Chennai, e os gaúchos André Ghem e Guilherme Clezar perderam nos challengers que disputaram.

Thomaz Bellucci, tenista número 1 do Brasil, estreia na temporada no ATP 250 de Sydney e depois encara o Australian Open.

Duplas

Bruno Soares e Jamie Murray iniciaram a temporada mantendo o nível que fez da dupla a melhor de 2016. Pelo ATP 250 de Doha, mineiro e britânico bateram Marcos Baghdatis e Marcin Matkowski por 6/3 e 6/1.

*ZHESPORTES