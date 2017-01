Andy Murray inicia temporada oficial com vitória em Doha

Número 1 em ação

Líder do ranking mundial de tênis, o britânico Andy Murray estreou sua temporada oficial com uma vitória por 2 sets a 0 sobre o francês Jérémy Chardy, no ATP 250 de Doha, no Catar.



Murray venceu com tranquilidade o primeiro set com um imponente 6/0. Chardy só ofereceu resistência na segunda parcial, que foi decidido no tiebreak, por 7/6(2).

O escocês foi a grande sensação do final de 2016, quando conseguiu tomar a primeira posição do ranking da ATP das mãos do sérvio Novak Djokovic. Na semana passada, perdeu a primeira partida da temporada para o belga David Goffin, nas semifinais do torneio de exibição de Abu Dhabi.



O Aberto do Catar é disputado em quadra rápida e distribui US$ 1,2 milhão em premiação.

Resultados da 2ª rodada

Andy Murray (GBR) venceu Jérémy Chardy (FRA), 6/0 e 7/6(2)

Gerald Melzer (AUT) venceu Paul-Henri Mathieu (FRA), 6/7(2), 6/3 e 6/2

Philipp Kohlschreiber (ALE) venceu Malek Jaziri (TUN), 6/2 e 7/6(3)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) venceu Andrey Kuznetsov (RUS), 6/1, 4/6 e 6-2

Ivo Karlovic (CRO) venceu Illya Marchenko (UCR), 7/6(5) e 7/6(0)

Karen Khachanov (RUS) venceu Mubarak Shannan Zayid (CAT), 6/1 e 6/3

