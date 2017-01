Federer leva susto no terceiro set, mas avança e encara Berdych

Na Austrália

O suíço Roger Federer passou por um leve susto em sua partida de segunda rodada no Aberto da Austrália contra o jovem americano Noah Rubin, de apenas 20 anos e número 200 do mundo. O 17º favorito venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 7/6 (3), em 2h3min de partida.

Federer agora terá pela frente um antigo freguês, o tcheco Tomas Berdych, que vem de vitória por 3 sets a 0 (6/3, 7/6 [2] e 6/2) sobre o americano Ryan Harrisson. Federer lidera o confronto direto por 16 vitórias em 22 confrontos, tendo o último jogo entre eles sido justamente no Aberto da Austrália de 2016, quando o suíço venceu por 3 sets a 0. A última vitória do tcheco foi no ATP de Dubai em 2013.

Dono de 17 títulos de Grand Slam, Federer começou sacando muito bem e confirmando sem problemas. A resposta do americano veio à altura e ambos seguiram mantendo seus serviços sem nenhuma dificuldade. O suíço parecia estar jogando de forma a economizar energia e deu o bote apenas no 12º game, quando converteu a única quebra do set e venceu a parcial por 7/5.

A vantagem deu ao suíço um pouco mais de tranquilidade e a quebra no segundo set veio mais cedo, no sexto game. Com o placar marcando 4/2, o número 17 do mundo fez valer seu melhor ranking e experiência e tomou total controle da partida administrando bem e fechando em 6/3.

O susto, no entanto, veio no terceiro set, quando Federer jogou um slice de backhand na rede, perdeu o saque e viu Rubin abrir 3/0 no placar. O americano seguiu sacando muito bem e chegou a dar trabalho para o suíço, que teve que salvar um set point no oitavo game. Rubin então foi quebrado quando sacava para fechar o set, e a definição foi para o tie-break. No desempate, Federer levou a melhor e marcou 7-3, carimbando sua passagem à terceira rodada do torneio.