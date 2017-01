Brasileiros estreiam na chave de duplas do Australian Open

Tênis

Bellucci e Demoliner, que já jogaram juntos, estreiam nesta terça no Aberto da Austrália com parceiros diferentes

Após ficar com apenas um representante na chave de simples do Aberto da Austrália, o tênis brasileiro estreia nesta terça-feira nas duplas. Com parceiros diferentes, Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner estarão em quadra.



Eliminado pelo australiano Bernard Tomic nas simples, Bellucci entra em quadra às 22h (de Brasília) ao lado do argentino Maximo Gonzalez. A dupla encara Rohan Bopanna e Pablo Cuevas, que são os cabeças de chave 15 do torneio.

Por sua vez, o gaúcho Demoliner enfrentará Guillermo Duran e João Sousa atuando ao lado do neozelandês Marcus Daniell. A partida inicia por volta das 23h30min (de Brasília).



André Sá, Bruno Soares e Marcelo Melo ainda não têm data para a estreia, mas formarão duplas respectivamente com Leander Paes, Jamie Murray e Lukasz Kubot.



