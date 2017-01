Flamengo está perto de anunciar o atacante colombiano Orlando Berrío

Força no ataque

O Flamengo já chegou a um acordo com o atacante Orlando Berrío, colombiano de 25 anos. Quem garante é o empresário do jogador, Nestor Villarreal. Nesta terça-feira, o agente se reuniu com o presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de La Cuesta, num hotel na Zona Oeste do Rio. Em contato com o Globoesporte.com, Villarreal revelou o acerto do atleta com o Rubro-Negro. No entanto, o caso ainda não está resolvido, pois os dirigentes da Gávea precisam entrar em sintonia com o atual campeão da Libertadores.

- Como qualquer negociação, há muitos detalhes para resolver e estamos no processo final disso. O que posso dizer é que o Flamengo e o jogador já se acertaram. O que falta é o acordo definitivo entre os dois clubes. Creio que em dois ou três dias teremos uma resposta definitiva, seja para a transferência ou não - disse o agente ao Globoesporte.com.

Leia mais:

PSG vence e está na final da Copa da Liga pela quarta vez seguida

Palmeiras receberá última parcela da venda de Jesus neste mês

Neymar e Messi ostentam em fotos com vinhos caros



O Atlético Nacional exige o pagamento de cinco milhões de Dólares (cerca de R$ 16 milhões) para liberar Berrío. O atacante está treinando com a seleção colombiana, que enfrenta o Brasil, nesta quarta-feira, em amistoso no Estádio Nilton Santos. O volante Cuéllar revelou que o compatriota está muito interessado em vestir a camisa rubro-negra.

O Flamengo já apresentou uma segunda proposta pelo atacante e aguarda resposta. O clube carioca só aceita a negociação num valor inferior ao que foi estipulado. Além disso, o pagamento teria de ser feito em parcelas.

*LANCEPRESS