Higuaín faz dois, Juventus vence e volta a abrir vantagem no Italiano

A Juventus não teve problemas para vencer o Bologna por 3 a 0, em Turim, no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante Gonzalo Higuaín foi o grande nome da partida, ao anotar dois gols. Dybala fez o outro.

Com o resultado, a Juventus volta a abrir vantagem no Calcio. A Velha Senhora tem 45 pontos e um jogo a menos, contra 41 da Roma, segunda colocada. Já o Bologna está em 15º, com 20.

O técnico Massimiliano Allegri deixou o esquema com três zagueiros de lado e apostou em um 4-3-2-1, com Higuaín como centroavante e Dybala e Pjanic se aproximando do argentino. Até pela fragilidade do adversário, o esquema deu certo logo no início. Logo aos seis, o meia bósnio enfiou boa bola para o atacante argentino, que pegou de primeira para abrir o placar.

A Juventus seguiu com a bola nos pés e pressionando o Bologna. O segundo gol saiu no fim da etapa inicial, com Dybala, que deslocou o goleiro em cobrança de pênalti. Higuaín, que já havia feito o primeiro, entrou novamente em ação. Aos dez do segundo tempo, ele aproveitou excelente cruzamento de Lichtsteiner e escorou de cabeça para dar números finais na partida.

