Internado após acidente, Michel estava próximo de acerto com a Ponte Preta

O atacante Michael era aguardado na segunda-feira passada no Fluminense para o início da pré-temporada. No entanto, o atacante se envolveu em um acidente de carro na madrugada de domingo e está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde então. Abel Braga, que trabalhou com o jogador de 23 anos em sua última passagem pelo clube, comentou a situação com tristeza e revelou que Michael estava perto de um acerto com a Ponte Preta para 2017.

– Mais uma fatalidade que aconteceu na vida dele. Estava na carona, nem era o motorista. O cara desviou da vaca e o lado dele ficou mais sofrido. A maneira que eu pensei em ajudá-lo era não deixá-lo no Flu em 2017. Até para ver se ele estava totalmente recuperado do problema que teve. Estava praticamente certo na Ponte. E o Fábio (Braga, filho de Abel) está na Ponte. São quase irmãos. Minha ideia de não deixá-lo no Rio era para evitar más companhias quando ele não fosse relacionado para um ou outro jogo. E aconteceu isso. Agora ele tem de vencer de novo. A vida é curta. É mais um revés que ele precisa encarar. Ele vai ser forte e vai vencer – comentou o técnico do Fluminense.

O clube acompanha o tratamento de Michael de perto com o médico Jorge Lopes. No último boletim médico divulgado, o quadro de saúde do atacante, que defendeu o América-MG no Brasileirão, era grave. Ele tem um traumatismo cranioencefálico e segue sedado e entubado. Não há previsão de alta.

