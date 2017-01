Judocas gaúchos buscam vagas na Seleção Brasileira de judô

Seletiva para Tóquio

Neste sábado, 19 judocas da Sogipa e do Grêmio Náutico União (GNU) disputarão a primeira etapa da Seletiva Tóquio 2020. O torneio, que distribuirá vagas para a seleção brasileira sênior deste ano, será disputado no Ginásio de Esportes do Bradesco, em Osasco, São Paulo.

O grupo desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, para a pesagem. Na manhã deste sábado, competem os judocas dos pesos ligeiro, meio-leve e leve. À tarde, vão ao tatame meio-médio, médio, meio-pesado e pesado. Ainda no sábado, a CBJ irá divulgar os atletas convocados para o Super Desafio BRA, que ocorre no mesmo dia, a partir das 19h. O adversário será a Colômbia.

Leia mais:

Peso ligeiro masculino abrirá o duelo por equipes entre Brasil e Colômbia

Calendário 2017: veja as datas das maiores competições esportivas do ano

Campeonato Mundial de Judô de 2018 será realizado em Baku, no Azerbaijão

Os dois clubes gaúchos envolvidos fizeram planejamentos próprios para a seletiva. Na Sogipa, mal se notou a virada do ano, conforme o diretor técnico, Antônio Carlos Pereira, o Kiko.

— Não paramos de treinar no Natal, nem no Ano-Novo, com foco na seletiva. Fizemos uma boa preparação. Realizamos todo um trabalho focando estas lutas e vamos confiantes — destacou o professor, que já conta com três judocas na equipe sênior do Brasil e espera aumentar o número.

No lado do União, o objetivo é seguir o crescimento dos últimos anos. Ainda que o foco principal do clube seja o meeting da base, o clube tem a expectativa de contar com judocas na seleção.

— Focamos muito nas características individuais de cada atleta, identificando seus pontos fortes — revelou o sensei Rafael Garcia, que explicou que os atletas estão tendo suporte psicológico com profissionais da área para os combates. — Todo o trabalho que poderia ser feito, foi feito. Respeitamos à risca o planejamento. Agora é dar o melhor."

Disputa por 27 vagas

O evento terá 133 atletas de 24 federações estaduais. Estarão em disputa as 27 vagas restantes na seleção principal, já que alguns atletas garantiram a permanência pelo ranking mundial. No masculino, são 13: uma no ligeiro (60kg), três no meio-leve (66kg), três no leve (73kg), duas no meio-médio (81kg), duas no médio (90kg), uma no meio-pesado (100kg) e uma no pesado (+100kg). No feminino, são 14: três no ligeiro (48kg), uma no meio-leve (52kg), duas no leve (57kg), duas no meio-médio (63kg), duas no médio (70kg), duas no meio-pesado (78kg) e duas no pesado (+78kg). A CBJ irá manter na Seleção principal quatro atletas por categoria.

Os judocas olímpicos do Rio Grande do Sul, Felipe Kitadai (60kg), Maria Portela (70kg) e Mayra Aguiar (78kg) estão assegurados na equipe brasileira em 2017, sem a necessidade de participar da seletiva, por conta de suas posições no ranking da Federação Internacional de Judô.

Participantes da Sogipa

Jéssica Lima (52kg), Nicole Franzoi (52kg), Milena Mendes Zaccani (52kg), Aléxia Castilhos (63kg), Aine Schimidt (70kg) e Rochele Nunes (78kg); Raphael Minoru (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Diego Ferreira (66kg), David Lima (73kg), João Pedro Macedo (73kg), Rafael Macedo (81kg), Tiago Pinho (81kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e João Cesarino (+100kg).



Participantes do GNU

Gabriela Clemente (52kg), Bruna Campos Silva (70kg) e Nathalia Parisoto (78kg); Hiago Pirolo (66kg),

*ZHESPORTES