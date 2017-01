Juventude abre Copa São Paulo com jogadores que colaboraram para levar o clube à Série B

Gurizada em campo

Não falta experiência ao Juventude na Copa São Paulo.



Em dois amistosos, o Juventude foi goleado por 4 a 2 por Grêmio e Inter. Caberá ao técnico Giordano Demore, filho do ex-presidente Raimundo Demore, desfazer a impressão.

Leia mais:

Atlético de Madrid vence e fica perto das quartas de final da Copa do Rei

Jonas volta a ser titular após quatro meses e brilha em vitória do Benfica



- Pelo nível dos jogadores, acredito em bom desempenho. A equipe alia técnica e velocidade - analisa Paulo César Parente, que era técnico do sub-20, assumiu no lugar de Zago e deixou montada a base que hoje está sob o comando de Giordano.



- Nosso grupo é muito parelho. A Copa São Paulo sempre apresenta resultados inesperados, independenmente do adversári que se enfrenta - observa Demore.



O time para a estreia terá Raul; Vacaria, Kevin, Caio e Ribeiro; Tiago e David Lucas; Maurício, Léo Galópolis e Maicon; Rafael Hammes.



Em 2010, o Juventude teve sua melhor participação na Copa São Paulo. O time que contava com jogadores como o goleiro Follmann, o zagueiro Bressan, o lateral-esquerdo Alex Telles e o meia Ramiro chegou às semifinais e foi eliminado pelo São Paulo.