Atlético de Madrid vence e fica perto das quartas de final da Copa do Rei

2 a 0

O Atlético de Madrid encaminhou sua classificação para as quartas de final da Copa do Rei após bater o Las Palmas, fora de casa, por 2 a 0. Koke e Griezmann marcaram os gols do triunfo do Colchonero.

Leia mais:

Aimoré terá time de emergência contra o Inter na Copa São Paulo

Após ser nocauteada por Amanda Nunes, Ronda Rousey despenca em ranking do UFC

Em duelo gaúcho, Inter estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira



Na partida de volta, que será realizada no dia 10 de janeiro, a equipe da capital espanhola pode perder por um gol de diferença no Vicente Calderón que avança à próxima fase.



O primeiro gol do Atlético de Madrid saiu ainda no primeiro tempo, com Koke. O Colchonero matou o jogo logo na volta do intervalo, por intermédio do artilheiro Griezmann.



*LANCEPRESS