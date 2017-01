Liverpool leva empate e desperdiça chance de se aproximar do Chelsea

Campeonato Inglês

Dois dias após entrar em campo e vencer o Manchester City, o Liverpool voltou aos gramados nesta segunda-feira para enfrentar o Sunderland, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O que a equipe de Jürgen Klopp não esperava era ter tantas dificuldades diante dos Black Cats. Fora de casa, os Reds empataram em 2 a 2, e deixaram escapar a chance de diminuir a diferença para o Chelsea, líder da competição.

Com o placar, o Liverpool se manteve na segunda colocação, indo a 44 pontos - cinco a menos que os Blues, que ainda jogam na rodada. O Sunderland, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas 15 pontos somados.

Leia mais:

Belga Witsel é mais um a assinar com o futebol chinês

Futebol espanhol retorna com a Copa do Rei

Diego Costa revela que quis sair do Chelsea



No jogo realizado no Stadium of Light, em Sunderland, os donos da casa entraram em campo pressionados. A equipe de David Moyes saiu atrás no marcador, depois do gol de Daniel Sturridge, aos 19 minutos do primeiro tempo. Em escanteio cobrado aberto na área, Lallana desviou, e Sturridge, sozinho, completou de cabeça para o fundo da rede. Porém, a festa do time de Liverpool não durou muito. O Sunderland chegou ao empate pouco depois, com Defoe, de pênalti.

Na volta do intervalo, o Liverpool parecia adormecido nos minutos inciais. Os Black Cats, por outro lado, levaram perigo com Januzaj pelos lados, e Defoe, que por duas vezes parou nas defesas de Mignolet. Os goleirosm aliás, foram bastante acionados no duelo.

O Liverpool estava sufocado com a pressão do Sunderland, mas conseguiu ser efetivo e chegar ao segundo gol. Após cobrança de escanteio, a bola desviou em Djilobodji e sobrou para Sadio Mané, que não desperdiçou.

O problema é que o senegalês virou vilão. Já no fim do jogo, em cobrança de falta, o camisa 19, posicionado entre os homens na barreira, colocou a mão na bola e o árbitro assinalou mais um pênalti para o Sunderland. Defoe, mais uma vez, bateu com segurança e empatou a partida.

MANCHESTER CITY 2 X 1 BURNLEY

O Manchester City também não teve vida fácil nesta segunda-feira. No Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola recebeu o Burnley e suou para sair de campo com o 2 a 1 no placar.

Logo aos 32 minutos, Fernandinho, capitão dos Citizens, foi expulso após dar um carrinho em Gudmundsson no meio de campo. Apesar da confiança recebida por Pep, o brasileiro não vem tendo grandes atuações. O volantefoi expulso em três dos seus últimos seis jogos pelo Manchester City, levando em consideração todas as competições.

Claramente irritado, Guardiola só mudou a equipe no início do segundo tempo. Ihenach deu lugar a Aguero e Jesus Navas a David Silva. Com as alterações, vieram também os gols. Clichy fez o primeiro, após lance de bate e rebate, e Aguero anotou o segundo para garantir os três pontos ao City. Ben Mee ainda teve tempo para diminuir.

Com o resultado, o City retomou a terceira posição, com 42 pontos. O Burnley manteve os 23 pontos, na 11ª colocação.

OUTROS JOGOS

Middlesbrough 0 x 0 Leicester

Everton 3 x 0 Southampton

West Bromwich 3 x 1 Hull City

Leia outras notícias sobre futebol internacional

*LANCEPRESS