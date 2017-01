Manchester United contrata gestor antiterrorismo

Medida preventiva

O Manchester United se transformou no primeiro clube a contratar um gerente antiterrorismo, segundo a BBC e outros meios da imprensa britânica, que citaram um anúncio do clube em encontro oficial com torcedores.

A equipe não revelou a identidade do novo gestor, que foi policial de uma unidade especializada que opera em Manchester.

O estádio Old Trafford tem um forte esquema de segurança em dias de jogo, com torcedores sendo revistados nas roletas de acesso e carros vasculhados na entrada do estacionamento. A incorporação do gestor chega em um contexto marcado pelos diversos ataques terroristas na Europa. O United teve sustos parecidos no ano passado.



No jogo contra o Bournemouth pela Premier League, em maio, o estádio foi evacuado depois que torcedores encontraram um pacote suspeito dentro do banheiro.

Era uma bomba fictícia, que foi esquecida durante um exercício de segurança, e a partida teve que ser adiada.

Em novembro, dois torcedores conseguiram se esconder nos banheiros do Old Trafford durante toda a noite. Eles tinham o objetivo de assistir o clássico contra o Arsenal, mas foram descobertos na manhã seguinte, depois de ficarem horas entocados, e foram encaminhados à polícia.

*AFP