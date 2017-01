Minas Tênis Clube enfrenta o Pinheiros em jogo das maiores pontuadoras da Superliga

Vôlei

Um duelo entre duas das maiores pontuadoras da Superliga feminina de vôlei 16/17 é uma das atrações da terceira rodada do returno da competição. Nesta sexta-feira, o Camponesa/Minas (MG), da oposta Rosamaria, receberá o Pinheiros (SP), da atacante Bárbara, às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). O SporTV transmitirá ao vivo.

Na classificação geral apenas um ponto separa as duas equipes. O Camponesa/Minas é o sexto colocado, com 21 pontos (oito vitórias e cinco derrotas). Já o Pinheiros aparece na sétima colocação, com 20 pontos (sete resultados positivos e seis negativos). O Rexona-Sesc lidera, com 37 pontos. No primeiro turno, o Pinheiros levou a melhor e venceu o Camponesa/Minas por 3 sets a 0.

O duelo entre duas das maiores pontuadoras da competição também promete equilíbrio. A oposta Rosamaria é a jogadora que mais marcou pontos até agora na Superliga 16/17, com 239 pontos. A atacante Bárbara, do Pinheiros, também tem se destacado e é a terceira maior pontuadora da competição, com 207 pontos.



Para Rosamaria, o time mineiro precisa ter atenção nos momentos decisivos da partida contra o Pinheiros.

– Nosso time está numa crescente nesse segundo turno, mas sabemos que ainda temos muito o que evoluir. O Pinheiros chega para essa partida muito motivado depois de uma grande vitória contra o Vôlei Nestlé. No primeiro turno não jogamos bem contra elas nos momentos decisivos e acabamos sendo superadas. Teremos o apoio da nossa torcida e acredito que sairá de quadra com a vitória a equipe que conseguir jogar melhor taticamente – apostou Rosamaria, que também pediu atenção a velocidade do Pinheiros.

Pelo lado do Pinheiros, a atacante Bárbara comentou sobre o bom momento da equipe da capital paulista que na última rodada venceu o Vôlei Nestlé (SP) por 3 sets a 2.

– Nossos primeiros jogos do ano foram verdadeiros testes cardíacos. E assim promete ser o nosso próximo jogo contra o Camponesa/Minas que conta com dois grandes reforços para o returno (Hooker e Jaqueline). O time mineiro está em excelente fase, assim como nós, por isso sabemos que o jogo vai ser duro. Elas estarão na casa delas com o apoio da torcida. Precisamos estudar minuciosamente a equipe delas para fazer a diferença e sair de Belo Horizonte com a vitória – disse Bárbara.

