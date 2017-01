Murray não toma conhecimento de russo e vai à terceira fase na Austrália

Garantido

Andy Murray despachou sem piedade o jovem russo Andrey Rublev, de 19 anos. Murray venceu em três sets, 6/3, 6/0 e 6/2, em 1h37min. Um verdadeiro passeio para o escocês, que sequer teve que lidar com um break-point contra.

Com a vitória, Murray, finalista do Aberto da Austrália no ano passado, enfrentará na terceira rodada o americano Sam Querrey, 32º do mundo.

Além disso, o suíço Stan Wawrinka venceu com autoridade o americano Steve Johnson em três sets: 6/3, 6/4 e 6/4. O japonês Kei Nishikori também passou à próxima fase após eliminar o francês Jérémy Chardy, 6/3, 6/4, 6/3.

A rodada desta quarta-feira foi marcada também pela eliminação surpresa do croata Marin Cilic, número 7 do mundo, e do australiano Nick Kyrgios (14°).

Cilic foi derrotado com certa facilidade em quatro sets pelo britânico Dan Evans (51°), 3/6, 7/5, 6/3 e 6/3, enquanto Kyrgios, maior esperança da torcida local, perdeu uma verdadeira maratona de cinco sets para o italiano Andrea Seppi (89°), 1/6, 6/7, 6/4, 6/2 e 10/8.