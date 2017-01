Nice empata com lanterna Metz e coloca liderança em perigo

Francês

O Nice empatou com o Metz por 0 a 0, neste domingo, e pode perder a liderança do Campeonato Francês para o Monaco, que joga às 18h contra o Olympique de Marselha.

Leia mais:

Pogba revela que poderia ter poderia ter ido para Real ou Barça

Liverpool sai na frente, mas Manchester United empata no fim

Bernardinho garante que vai a Tóquio 2020 como torcedor



Sem contar com a presença de vários jogadores importantes, como o goleiro Yoan Cardinale e o atacante italiano Mario Balotelli, o time teve dificuldades de desmontar a defesa do lanterna.

– Sabia que ia ser um rival complicado, não estou surpreso. Desde o início da temporada, todos os jogos foram difíceis – afirmou o técnico do Nice, Lucien Favre.

A equipe do Principado, agora a três pontos do Nice, pode recuperar a primeira posição, caso vença o Olympique de Marselha no final da 20ª rodada. Depois de vencer o Rennes por 1 a 0, no sábado, o PSG também está a três pontos da primeira colocação.

Em quarto, o Lyon perdeu para o Caen por 3 a 2 e se distanciou do topo. A equipe está a oito pontos do terceiro colocado, o PSG. O Caen respira um pouco e chega a 15ª posição. Os gols da partida foram marcados por Maxwell Cornet (aos 8 minutos), Alexandre Lacazette (aos 33 e 45 do primeiro tempo) e pelo croata Ivan Santini (aos 28 do primeiro tempo e aos 16 da segunda etapa).



*AFP