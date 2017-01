Liverpool sai na frente, mas Manchester United empata no fim

1 a 1

Um empate emocionante, digno do maior clássico do futebol inglês. Manchester United e Liverpool empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. Milner abriu o placar, e Zlatan Ibrahimovic igualou o marcador.

Com o resultado, o time de Jurgen Klopp perde a vice-liderança do Campeonato Inglês. A equipe de Anfield ocupa a terceira posição, com 44 pontos, oito a menos que o Chelsea (primeiro colocado). Os Red Devils, por outro lado, desperdiçaram uma ótima oportunidade de roubar a posição do arquirrival City, quinto colocado, e permanecem com 40.

Sem Mane, na Copa Africana de Nações, e Philippe Coutinho, recém-recuperado de lesão e que entrou durante a partida, o Liverpool apresentou um bom futebol. Roberto Firmino e Wijnaldum criaram boas oportunidades, mas não o suficiente para Origi e Lallana marcarem. O primeiro gol do confronto saiu em cobrança de pênalti. Paul Pogba colocou a mão na bola após cobrança de escanteio, e o lateral-direito Milner efetuou a cobrança. A bola morreu no fundo da rede de De Gea.

Os comandados de José Mourinho limitaram-se ao campo defensivo. Com dificuldades na criação de jogadas, os atletas do time mandantes sofreram com a forte marcação e os bons lances do adversário.

Na volta do intervalo, o técnico português avançou as linhas de marcação. Wayne Rooney substituiu Carrick. A mudança fez os Red Devils criarem mais chances e alcançarem o empate. Ibrahimovic marcou de cabeça em lance irregular na origem — Valencia estava em impedimento no início da jogada, mas a arbitragem não assinalou a infração.