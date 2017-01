Pogba revela que poderia ter poderia ter ido para Real ou Barça

Escolha difícil





Foto: Oli SCARFF / AFP

O francês Paul Pogba, jogador mais caro do mundo desde julho de 2016, garantiu que poderia ter ido ao Real Madrid, ou ao Barcelona, mas preferiu ir rumo ao Manchester.

–Eu poderia ter ido para o Real, ou para o Barça, que estavam interessados. Escolhi voltar para Manchester, porque tenho o clube no coração. Quero ser campeão com o United, nunca ganhei aqui. Eu não penso no valor. Vim para jogar futebol – disse o meia.

Pogba, de 23 anos, assinou com os Diabos Vermelhos por um valor de 105 milhões de euros. Em 2012, saiu do clube para jogar na Juventus, porque participava pouco das partidas do técnico Alex Fergusson.

Perguntado sobre o companheiro de equipe Zlatan Ibrahimovic, Pogba respondeu:

– É um fenômeno e um líder. Gosta de dar conselhos e sempre está atrás de nós. É como se fosse o irmão mais velho do time – afirmou entre risadas.