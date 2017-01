Palmeiras recusa oferta de clube turco pelo zagueiro Vitor Hugo

Fica

O Palmeiras recusou nesta semana uma proposta oficial do Galatasaray (TUR) por Vitor Hugo. O clube turco estava disposto a pagar 5,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões) por 80% dos direitos econômicos do zagueiro, além de bônus por metas atingidas. A oferta está distante do desejado pelo clube paulista.

Aos interessados no jogador, o clube informa que deseja receber pelo menos 10 milhões de euros (R$ 34 milhões). Apesar da alta quantia, o camisa 4 deve continuar cobiçado, pois times da Alemanha e Itália já fizeram sondagens recentes, querendo saber condições de negócio.



Vitor Hugo tem seus direitos assim divididos: 50% do Palmeiras e 50% da Tombense. Desta forma, o clube ficaria com R$ 9,3 milhões caso aceitasse a oferta dos turcos, sendo que teria de repassar R$ 6 milhões à Crefisa, que aportou o valor para ajudar o clube a comprar o percentual do atleta, em 2015.



Em julho do ano passado, a Fiorentina (ITA) já tinha oferecido 7 milhões de euros (na época R$ 25 milhões) por Vitor Hugo. O Verdão também recusou. Nesta janela, Alexandre Mattos tem adotado uma postura agressiva não só ao contratar, mas em dificultar a saída dos principais jogadores. A conquista da Libertadores é a principal meta do Palmeiras em 2017.



Vitor Hugo é titular do Palmeiras desde o início de 2015, fez 117 jogos e 13 gols. Ele está entre os dez zagueiros que mais marcaram gols na história do clube e fez com Mina a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, o zagueiro tem contrato até julho de 2021.



