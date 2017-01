Real Madrid perde segunda seguida e se complica na Copa do Rei

De novo

O Real Madrid chegou à segunda derrota seguida ao perder, em pleno Santiago Bernabéu, para o Celta de Vigo por 2 a 1, na primeira partida das quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira. O clube comandado por Zinedine Zidane agora amarga três partidas sem vitória na temporada.

O destaque ficou para o habilidoso atacante Aspas, que marcou um gol e deu assistência para Jonny Castro marcar. Marcelo descontou para o Real. A partida de volta, em Vigo, será disputada na próxima quarta-feira. O Celta joga por um empate e pode perder por 1 a 0 que se classifica.

Zidane optou por levar a campo praticamente o time titular do Real Madrid. Apenas Benzema e Navas ficaram no banco, enquanto Carvajal não foi relacionado. Com isso, esperava-se que o clube madrilenho começaria o jogo a mil por hora. Ledo engano. Quem foi melhor foi o Celta, com o atacante Aspas levando a defesa madridista à loucura. Sergio Ramos, logo no início apelou para falta e levou amarelo.

A defesa do Real batia cabeça. Os Merengues seguiam com a posse de bola, mas não levavam perigo ao Celta. Cristiano Ronaldo, que voltava a disputar um jogo da Copa do Rei após dois anos, chegou a balançar as redes, mas o juiz marcou impedimento. Zidane optou por lançar Morata no início do segundo tempo, na vaga de Asensio, deixando o Madrid mais ofensivo e com um homem na área. Contudo, quem marcou foi o Celta. Aspas aproveitou jogada de Bongonda e finalizou no canto de Casilla.

Quatro minutos depois, o Real Madrid chegou ao empate. Modric cruzou na área, a zaga afastou parcialmente e Marcelo pegou de primeira, sem chances para o goleiro Álvarez. Mas a festa da torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu durou apenas um minuto. Em bola enfiada por Aspas, Jonny Castro avançou no meio da defesa do Real e chutou na saída de Casilla.

Com o revés no placar, Zidane deixou o time ainda mais ofensivo, tirando Lucas Vázquez e Danilo e lançando Kovacic e Benzema, respectivamente. E Varane quase chegou ao empate de cabeça, em escanteio de Modric. Apesar das tentativas do ataque do Real, o gol de empate não saiu, o que valeu uma importante vitória ao Celta em plena capital espanhola.

