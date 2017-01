"Se não me negociarem, machucarei meus joelhos", apela Payet

Não quer ficar

Principal jogador do West Ham e titular da seleção francesa, Dimitri Payet estaria forçando uma saída do clube londrino. Nesta quarta-feira, o jornal "As" traz que o meia teria dito até que machucaria os próprios joelhos caso sua equipe não o libere para retornar ao Olympique de Marselha.



- Juro por tudo que é mais sagrado que nunca mais vestirei a camisa do West Ham. Se não me negociarem, eu mesmo machucarei meus joelhos. Sou um ser humano, tenho o direito de decidir meu futuro. E vejo meu futuro em Marselha - afirmou o jogador, segundo o diário espanhol.

Leia mais

Robinho revela incômodo com boatos sobre saída do Atlético-MG

Van Basten quer acabar com impedimento e prorrogação no futebol: "Jogo ficaria mais dinâmico"

Luis Enrique defende Neymar: "Faz pela equipe muito mais do que gols"



Astro do West Ham, Payet tem sido alvo de críticas da torcida do time de Londres. O francês, inclusive, já viu um mais revoltado queimar uma camisa com o seu nome nas costas, recentemente.



Aos 29 anos, Payet está no West Ham desde a temporada 2015/16, quando assinou um vínculo até junho de 2021. Antes de ir à Inglaterra, o jogador brilhou justamente no Olympique, onde jogou por dois anos.

*LANCEPRESS