Sem acerto com o Galo, Andrei Girotto pode fechar com a Chape

Andrei Girotto pode ser o próximo reforço da Chapecoense para a temporada 2017. Após passagens por América-MG e Palmeiras, o volante agora atua no Japão e negocia com a Chape sua repatriação.



O jogador foi inicialmente oferecido ao Atlético-GO, mas as conversas não se desenvolveram já que a diretoria do Dragão não via Girotto nos seus planos do próximo ano. Assim, o jogador se voltou para o Verdão do Oeste para participar do movimento de reconstrução do clube.

Apesar das diversas negociações e empréstimos, a Chapecoense ainda não se pronunciou sobre a possível contratação de Girotto, optando por anunciar apenas os negócios que já estão fechados, principalmente pelo fato do jogador ter recebido outras sondagens.

Até o momento, apesar de ter várias negociações bem encaminhadas, a Chapecoense anunciou apenas quatro contratações, o goleiro Elias, que vem do Juventude, o zagueiro Douglas Grolli, vindo do Cruzeiro e que já tem passagem pelo Verdão, o meia Dodô, do Atlético-MG, e o atacante Rossi, do Goiás.

