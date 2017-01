Tite não faz mistério e Seleção está confirmada para amistoso

Jogo da Amizade



A Seleção Brasileira fez na tarde desta terca-feira, no Estádio Nilton Santos, o único treino antes do amistoso contra a Colômbia, nesta quarta, as 21h45. O técnico Tite já definiu os 11 iniciais.



O treinador escalou cinco nomes que chama com frequência: Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Lucas Lima. Além deles, Fábio Santos, Walace, Willian Arão, Dudu, Diego Souza e Robinho foram os escolhidos e Tite.

Após um rápido aquecimento, o treinador sinalizou quem começaria atuando. Faz um trabalho separado com eles, onde orientou o posicionamento em vários momentos. Depois, comandou uma atividade em campo reduzido com o resto do grupo, simulando situações de jogo. Por fim, treinou jogadas de bola aérea.

Vale lembrar que serão permitidas apenas seis substituições no amistoso: cinco jogadores de linha e um goleiro. Com isso, seis convocados nem sequer serão utilizados.

O amistoso, intitulado Jogo da Amizade, terá terá renda revertida para as famílias das vítimas do voo da Chapecoense. Os ingressos seguem a venda nesta quarta. Apesar de não divulgada, cerca de 12 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.



*Lancepress