Tottenham vence e põe fim à sequência de 13 vitórias seguidas do Chelsea no Campeonato Inglês

Terminou nesta quarta-feira a sequência de 13 vitórias seguidas do Chelsea no Campeonato Inglês. No White Hart Lane, a equipe que lidera a competição com 49 pontos perdeu por 2 a 0 para o Tottenham, que chegou aos 42 pontos e assumiu a terceira colocação.

Dele Alli foi o nome do jogo. O meio-campista de 20 anos marcou o primeiro gol aos 46 minutos da etapa inicial, de cabeça, livre. O segundo ele anotou aos oito minutos do segundo tempo.

