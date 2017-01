Vasco cai e Botafogo toma susto. Veja como foi a quinta-feira na Copinha

Resumão

O primeiro dia de disputas da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior derrubou mais um gigante do futebol brasileiro. O Vasco perdeu por 1 a 0 para o São Carlos e, como teve uma trajetória irregular na competição, não tem mais chances nem de se classificar com a melhor campanha entre os eliminados.

Leia mais:

Leonardo Oliveira: a recomendação de Julinho Camargo para se ter sucesso com o lateral Léo Gomes

Leonardo Oliveira: Pellegrini se prepara para virar executivo de futebol

Leonardo Oliveira: o Inter começa a moldar seu grupo para a Série B



Outro carioca que quase se despediu da competição foi o Botafogo. O alvinegro empatou em 1 a 1 com o Novorizontino no tempo normal, mas conseguiu a vaga nas oitavas de final nos pênaltis: 4 a 3.

O Inter entra em campo hoje, às 16h, para enfrentar o Ceará. Com 100% de aproveitamento, o Colorado buscará uma vaga nas oitavas de final em jogo que será disputado no Estádio Comendador Castro, em São Paulo. No mesmo horário, o Juventude encara o Água Santa, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Quinta-feira, dia 12 de janeiro

16h — Mirassol 1 (4)x(2) 1 Náutico

16h — Sport 1x2 Batatais

16h — Paulista 1x0 RB Brasil

16h — Chapecoense 3x2 Capivariano

16h — Primavera-SP 0x3 Ituano

18h45min — Botafogo 1 (4)x(3) 1 Novorizontino

21h — Ponte Preta 3x0 Paraná

21h — São Carlos 1x0 Vasco

Sexta-feira, dia 13 de janeiro

16h — Ceará x Inter

16h — Bragantino x Cruzeiro

16h— Santos x Avaí

16h — Juventus-SP x Fluminense

16h — Juventude x Água Santa

18h45min — Corinthians x Coritiba

21h — Flamengo x São Caetano

*ZH Esportes