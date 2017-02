Adversário de Bellucci no Rio Open, Kei Nishikori faz treino sob olhares de dezenas de curiosos

Tênis

Principal atração do Rio Open, o tenista japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, atraiu um grande número de jornalistas e curiosos durante seu treinamento na tarde desta segunda-feira. A quantidade de pessoas chamou atenção de modo que o perfil do torneio carioca chegou a fazer um post no Twitter.

— Quando Kei Nishikori está treinando... — diz o texto, seguido por uma cara de espanto.



Leia mais:

Rogerinho é eliminado na primeira rodada do Rio Open

Dolgopolov vence Nishikori e conquista o ATP de Buenos Aires

Tenista dos EUA leva a melhor na decisão dos 18 anos em Porto Alegre



Cabeça de chave número 1 do torneio, Nishikori joga nesta terça por volta das 19h, contra o brasileiro Thomaz Bellucci. Antes, também na quadra central, Thiago Monteiro encara o português Gastão Elias.

*ZHESPORTES