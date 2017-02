Tenista dos EUA leva a melhor na decisão dos 18 anos em Porto Alegre

Rei do saibro

De virada, Trent Bryde superou argentino Pablo Grassi Mazzuchi na partida disputada na quadra principal do Leopoldina

O americano Trent Bryde levou a melhor no duelo contra o argentino Juan Pablo Grassi Mazzuchi na final dos 18 anos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre.



Em partida realizada na principal quadra de saibro da Associação Leopoldina Juvenil e com a presença de bom público, Bryde, cabeça de chave número 8, venceu de virada, com parciais de 6/7(5), 6/0 e 6/3.

Na final feminina, disputada mais cedo, a americana Amanda Anisimova, a cabeça de chave número 1 do torneio, venceu a conterrânea Sofia Sewing, sétima pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

No primeiro set da decisão masculina, os dois tenistas tiveram bom aproveitamento no serviço e levaram a decisão para o tie break. Juan Pablo Grassi manteve a regularidade, aproveitou os erros do adversário e venceu o desempate por 7/5.

Na série seguinte, o argentino sentiu o cansaço acumulado da semana e o forte calor e não impôs resistência. Perdeu por 6/0. No terceiro e decisivo set, o equilíbrio retornou. Trent Bryde quebrou o serviço no terceiro game, adquirindo maior confiança na partida e passando a alterar seu jogo sólido de fundo de quadra com subidas à rede. Fez 6/3 para comemorar a vitória e o título.

— Sinceramente, palavras não conseguem descrever como me sinto agora. Não vim para este torneio esperando muita coisa, não tive resultados muito bons na Austrália, tanto que desisti de jogar um torneio na semana passada para treinar para este — disse Bryde. — Aqui tive alguns jogos bem difíceis, mais foi bom para me soltar na quadra. Tenho muita sorte por ter tido a chance de vencer esse torneio incrível.

O americano também venceu nas duplas, ao lado de seu compatriota Olukayode Ayeni.

— Estou em êxtase, nunca tive um resultado como esse, é simplesmente a melhor sensação do mundo e estou apenas muito feliz nesse momento — completou, dizendo que os resultados alcançados em Porto Alegre lhe darão confiança para o restante da temporada.

Bryde, agora, volta para sua casa, em Atlanta, para alguns dias de folga, e depois se junta à equipe norte-americana visando aos treinos para alguns Futures.

QUADRO DOS VENCEDORES

18 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Trent Bryde (EUA)

Campeões Duplas

Olukayode Ayeni (EUA)/Trent Bryde (EUA)

18 ANOS FEMININOS

Campeã Simples

Amanda Anisimova (EUA)

Campeãs Duplas

Maria Jose Ramirez (MEX)/Sofia Sewing (EUA)

16 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Rafael Silva (BRA)

Campeões Duplas

Omar Maldonado (EQU)/Amador Salazar (CHI)

16 ANOS FEMININOS

Campeã Simples

Luiza Fullana (BRA)

Campeãs Duplas

Jessica Plazas (COL)/ Maria Torres (COL)

14 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Pedro Boscardin Dias (BRA)

Campeões Duplas

Tomas Moretto (ARG)/Ezequiel Monferrer (ARG)

14 ANOS FEMININOS



Campeã Simples

Daianne Hayashida (PER)

Campeãs Duplas

Camila Bossi (BRA)/Lorena Cardoso (BRA)

12 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Lucas Silva (BRA/SP)

Campeões Duplas

Lucas Silva (BRA/SP)/Gustavo Santos (BRA/RS)

12 ANOS FEMININOS

Campeã Simples

Luana Plaza (BRA/SP)

Campeãs Duplas

Maria Luisa Oliveira (BRA/DF)/Carolina Laydner (BRA/SC)

11 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

João Fonseca (RJ)

Campeões Duplas

João Fonseca (RJ)/Eltore Danesi (SP)

10 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Davi Daniel (RS)

Campeões Duplas

Davi Daniel (RS)/Martin Cassol (RS)

10 ANOS FEMININOS

Campeã Simples

Mariana Soares (GO)

9 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Pedro Chabalgoity (DF)

Campeões Duplas

Francisco Damorim (SP)/Pedro Chabalgoity (DF)

9 ANOS FEMININOS

Campeã Simples

Sofia Bloot (PR)

8 ANOS MASCULINOS

Campeão Simples

Antônio Mentz (RS)

