"Ainda bem que Maradona não joga", afirma Modric

O meia croata Luka Modric elogiou o astro argentino Diego Maradona, nesta terça-feira, e revelou estar mais tranquilo com o fato de que o ex-jogador não vai entrar em campo pelo Napoli, rival do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

— Graças a Deus ele não joga! Estamos felizes por ele — brincou Modric, com um largo sorriso, na coletiva de imprensa que antecede a partida.

Maradona era o líder da equipe que enfrentou o Real Madrid pela Copa da Europa 1987/1988. Os merengues avançaram com placar agregado de 3 a 1.

Depois da piada, Modric rasgou elogios para Maradona:

— É um dos maiores jogadores da história do futebol e estamos feliz que ele vai assistir o jogo.

Maradona chegou à Madri para assistir o jogo da quarta-feira, mas preferiu não torcer por um resultado específico: "Vai ser um jogo difícil para as duas equipes", se limitou a dizer.

O técnico francês Zinedine Zidane também demonstrou admiração pelo Pibe de Ouro durante a coletiva:

— Foi um dos melhores, talvez o melhor jogador, mas vou me preocupar mais com quem estiver em campo do que com Diego.

