André Sá e Tommy Robredo são eliminados no ATP de Buenos Aires

Tênis

O tênis brasileiro não conta mais com nenhum representante na chave de duplas do ATP de Buenos Aires. Após a eliminação de Marcelo Demoliner, na tarde desta quarta-feira foi a vez de André Sá dar adeus ao torneio logo na primeira rodada. Ao lado do espanhol Tommy Robredo, foi superado por Paolo Lorenzi e Stephane Robert por 6/2 e 6/1.

Agora, o Brasil conta com apenas um representante no ATP 250. Nesta quinta-feira, por volta das 22h (de Brasília), Thiago Monteiro enfrenta o mesmo Tommy Robredo. A partida é válida pela segunda rodada do torneio.



Classificados após a vitória desta quarta, Paolo Lorenzi e Stephane Robert enfrentam nas quartas de final a dupla cabeça de chave número dois em Buenos Aires: Pablo Carreno Busta e Pablo Cuevas. O jogo ocorre nesta quinta.



*ZHESPORTES