Toni Nadal confirma que não treinará Rafael Nadal em 2018

Toni Nadal (E) esteve com Rafa no Brasil em agosto de 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

O tio de Rafael Nadal, Toni, confirmou nesta terça-feira que não irá mais treinar o sobrinho em 2018, deixando o cargo na próxima temporada para o ex-tenista Carlos Moyá, recentemente incorporado à equipe técnica do atual número 6 do mundo.

— A decisão veio de mim — declarou Toni Nadal.

Em entrevista por telefone à agência de notícias AFP, o técnico explicou que "não muda nada" neste ano e que seguirá junto ao sobrinho até o fim da atual temporada.



— Tenho certa idade, já rodei muito, há algum tempo ficou mais difícil quando tenho que viajar, aqui tenho meus filhos — disse o técnico de 55 anos, ao avaliar que a chegada de Moyá permitirá uma transição tranquila na carreira do tenista espanhol, dono de 14 títulos de Grand Slam.

Toni Nadal treina Rafa, hoje com 30 anos, desde que o tenista tinha três anos:

— É a consequência, e é absolutamente natural. Não é um problema. Para mim, o que me importou a vida toda é que as coisas deem certo para Rafael. As coisas foram suficientemente bem neste início de ano, foi um grande acerto a incorporação de Carlos, entendo que Rafa está muito bem servido com Francis (Roig, colaborador de Toni Nadal), Carlos...

Toni não escondeu seu desejo de voltar a se dedicar mais a formação de jovens na academia recentemente inaugurada pelo sobrinho em Maiorca, na Espanha:

— Com a academia, me deu um grande prazer estar aqui, algo que antes eu não tinha. A nível profissional, tenho a possibilidade de poder trabalhar aqui na academia, adoro estar envolvido na formação e poder ajudar as crianças.

