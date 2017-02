Arsenal vence time da quinta divisão e avança na Copa da Inglaterra

Futebol

A fase pode até não ser favorável, mas o Arsenal conseguiu evitar a zebra apesar da pressão em alguns momentos da partida. A equipe eliminou o pequeno Sutton United, da quinta divisão inglesa, na Copa da Inglaterra após vencer por 2 a 0 dentro do Gander Green Lane.

Nas quartas de final da competição, a equipe de Arsene Wenger encara o Lincoln City, também da quinta divisão inglesa, que eliminou o Burnley nas oitavas.



Os Gunners começaram dominando mais a posse de bola, mas logo o Sutton se animou e tentou encontrar espaços na frente. Em uma dessas investidas saiu o gol dos vermelhos de Londres. Aos 26, Lucas Pérez saiu em velocidade e chutou de perna esquerda. A bola passou na frente de todo mundo, Walcott tentou mandar de letra, mas furou e a bola entrou no gol.



Na segunda etapa o Arsenal ampliou a vantagem. Logo aos nove, após troca rápida de passes, o cruzamento de Monreal passou por Iwobi, mas chegou para Walcott chutar e fazer o gol. O time da casa foi para cima dos visitantes, conseguindo criar algumas boas oportunidades, mas não colocaram a bola na rede.



Agora o Arsenal só volta a entrar em campo no dia 4 de março, contra o Liverpool, às 14h30, pela Premier League. Os Gunners tiveram um duelo contra o Southampton, no sábado, adiado pois os Saints disputam a final da Copa da Liga Inglesa.



