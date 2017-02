Atual campeão, Pablo Cuevas é eliminado na primeira rodada do Rio Open

Tênis

Cuevas é o atual campeão do torneio

Atual campeão do Rio Open, o uruguaio Pablo Cuevas foi eliminado na primeira rodada do torneio deste ano. Na noite desta segunda-feira, o tenista foi superado pelo belga Arthur De Greef, que saiu do qualifying, por 6/3, 3/6 e 7/5.

No quali, o belga já havia vencido o brasileiro João Pedro Sorgi e o dominicano Victor Estrella Burgos. Com a vitória desta noite, Arthur De Greef enfrenta agora o argentino Nicolas Kicker.

Eliminado, Cuevas era o terceiro cabeça de chave do torneio. O cabeça 1 é o japonês Kei Nishikori, que estreia nesta terça contra Thomaz Bellucci. O segundo, o austríaco Dominic Thiem, que enfrenta o sérvio Janko Tipsarevic.

