Nishikori nega cansaço e afirma: "É bom estar de volta"

Rio Open

O japonês Kei Nishikori deu sua primeira entrevista coletiva no Rio Open na tarde desta segunda-feira. Vindo direto de uma dura semana de jogos em Buenos Aires, o japonês número 5 do mundo descartou excesso de cansaço e disse estar feliz de retornar ao Rio após a Olimpíada.

— Eu não sabia que era carnaval nesta semana — comentou o japonês aos risos.

— Eu confesso que não sei sambar, mas talvez, se eu vencer o torneio, eu conheça o carnaval carioca.

Leia mais

Kei Nishikori faz treino sob olhares de dezenas de curiosos

Rogerinho é eliminado na primeira rodada do Rio Open

Tenista dos EUA leva a melhor na decisão dos 18 anos em Porto Alegre



Nishikori foi indagado sobre sua opinião a respeito da carta escrita por Milos Raonic ao Players Tribune, em que o canadense deixou claro sua preocupação de encerrar a carreira sem atingir todos os seus objetivos, como vencer Grand Slams e atingir a liderança do ranking.

— Meus objetivos são vencer os Masters e os Grand Slams primeiro, o número 1 do mundo ainda é algo que está muito longe. Novak e Andy ainda dominam o circuito, então os números 3, 4 e 5 ainda estão muito longe destes — afirmou.

Vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires neste domingo, o japonês fará sua estreia nesta terça-feira contra o brasileiro Thomaz Bellucci. Este será o segundo duelo entre os dois em nível ATP — Nishikori venceu o primeiro. Apesar da dura semana, o número 5 do mundo garantiu que está se sentindo bem e que espera um jogo duro contra Bellucci, além de demonstrar sua felicidade de retornar à Cidade Maravilhosa, palco da conquista de sua medalha olímpica de bronze.

— Bellucci é um grande jogador no saibro, principalmente aqui, com a torcida a seu favor. Jogamos pela primeira vez em Roland Garros e foi uma partida dura. É claro que estou um pouco cansado, joguei uma semana completa, mas, no geral, estou me sentindo bem e espero estar 100% novamente após algumas sessões de treino.

— Estou muito feliz de estar de volta ao Rio após a Olimpíada, mas é uma situação completamente diferente, é uma época diferente, uma superfície diferente. Espero poder aproveitar o máximo possível, exatamente como fiz na Olimpíada.

* Lancepress