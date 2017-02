Bayern e Arsenal se enfrentam em busca de esperança na Liga

Técnicos sob pressão

O Arsenal vai visitar o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, com as equipes jogando futebol aquém do desempenho esperado. Mesmo liderando o Campeonato Alemão, o Bayern venceu as últimas partidas com muita dificuldade e com resultados apertados. As performances dos bávaros levantam dúvidas sobre as chances dos alemães voltarem a levantar a taça mais importante da Europa.

Os comandados do italiano Carlo Ancelotti se classificaram em segundo lugar do grupo D, liderado pelo Atlético de Madrid. O time perdeu para o lanterna russo Rostov por 3 a 2.

Ancelotti chegou à equipe depois da saída do espanhol Pep Guardiola, que caiu três vezes seguidas nas semifinais da Champions. O italiano foi campeão em 2014 com o Real Madrid e vai tentar reconduzir Bayern ao título. Os alemães venceram pela última vez na temporada 2011-12, contra os conterrâneos Borussia Dortmund.

– Ancelotti vem sendo criticado por não conseguir sacar o melhor desempenho da equipe, estrelada por nomes como o holandês Arjen Robben, Thomas Muller e o polonês Robert Lewandowski.

Do outro lado, o Arsenal ocupa a quarta colocação da Premier League, a 10 pontos do líder Chelsea. Os Blues não disputam nenhum torneio europeu nesta temporada e estão cada dia mais perto do título inglês.

O francês Arsène Wenger também está na corda bamba. Pressionado pelos maus resultados, o treinador dos Gunners está na mira dos torcedores e nomes de outros técnicos já são especulados para substituir o francês no fim da temporada.

O ex-jogador do Arsenal Ian Wright garantiu que Wenger está em seus últimos meses no banco de reservas do Emirates Stadium. Ian se reuniu com o treinador, que teria revelado que o ciclo na equipe inglesa tinha chegado ao fim: "Parece cansado e sem vontade", afirmou Wright, que foi desmentido pelo francês logo depois da afirmação.

Enquanto isso, os torcedores do time londrino demonstram cansaço e pedem a saída de Wenger para dar novos ares para a equipe. O francês está à frente da equipe desde 1996.

– Não acho que Wenger esteja preparado para mudar a tática. O que vi na derrota para o Chelsea, por 3 a 1, é mais um problema de mentalidade – garantiu o ídolo francês Thierry Henry.

Mas as críticas não se resumem ao time inglês. O Bayern de Munique também foi alvo de reprovações de ídolos, como Lothar Matthaus:

–Falta vontade de definir, determinação para a última bola e agressividade – indicou o ex-jogador alemão, em novembro.

– Se quisermos ganhar algo nesta temporada, precisamos jogar de outra maneira – afirmou Robben.

O jogo vai ser marcado pelo reencontro dos chilenos Alexis Sánchez e Arturo Vidal, que estão em excelente forma e querem avançar para a próxima eliminatória da Champions.

Apesar das críticas, o Bayern é favorito para o confronto. O time venceu as últimas 15 partidas em casa na Liga dos Campeões e chegou às semifinais nas últimas cinco edições do torneio.

O Arsenal foi eliminado duas vezes pelos alemães nas quartas de final, em 2013 e 2014.

– É importante proteger o resultado para o jogo de volta. Temos que ir sem nos esconder, mas defendendo bem – falou Wenger.

– Se jogarmos nosso melhor futebol, o Arsenal não vai ter nenhuma chance. Temos que marcar pelo menos uma vez e não sofrer gols. Sendo assim, vamos sair com um bom resultado – comentou Lewandowski.