Bruno expõe mágoa com Flamengo: "Gostaria de ter recebido uma carta"

Polêmica

Desde que deixou a cadeia, na noite de sexta-feira, após liminar concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal que permite que o jogador aguarde julgamento em liberdade, Bruno afirma que vai recomeçar e que pretende continuar carreira no futebol. Na segunda vez que concede entrevista desde que saiu da prisão, o atleta revela estar chateado com o elenco do Flamengo de 2009 e afirma que não estava preparado para o sucesso.

Leia mais:

O atleta fez parte do Flamengo entre 2006 e 2010, conquistou o título de campeão brasileiro de 2009 e o tricampeonato carioca entre 2007 e 2009. No período, Bruno estava sendo analisado para ser integrado à Seleção e sondado por clubes europeus. Mas, agora, o atleta afirma que não estava preparado para o sucesso.



– O cara quando é muito pobre e se depara com o sucesso rapidamente, eu mesmo não estava estruturado. A pessoa deixa se levar. E mesmo a Ingrid me falando várias vezes, me chamando atenção. Eu tinha que estar com o coração aberto para ouvir. Mas eu achava que, eu colocando as coisas materiais dentro de casa, era o suficiente. Mas não é. Hoje, falo muito para as pessoas, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, não. A gente precisa de amor - disse o jogador em entrevista à Rádio Itatiaia.



Bruno ainda parece magoado com o Flamengo. O jogador se queixa por não ter recebido nenhum tipo de contato dos ex-companheiros de time.



– Gostaria de ter recebido, no mínimo, uma carta daquele grupo de 2009, aquele grupo que fomos campeões brasileiros. Eu não queria nada, na verdade, eu não quero nada de nenhum deles. Mas, naquele momento, independentemente de Patrícia Amorim (presidente do Flamengo na época) de ter proibido, como naquela época eles falaram que ela proibiu. Se fosse com qualquer um deles, eu, independente o que aconteceu, eu mandaria uma carta, eu seria mais radical, eu iria lá. Independente se o cara errou. Não concordo com você, eu falaria, mas vim aqui te ver. Prestar solidariedade. Ser solidário. Faltou isso. Eu só queria uma carta, uma carta daquele pessoal. E eu não tive.



Relembre o caso

No dia 8 de março de 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio, além do sequestro e cárcere privado do filho Bruninho, de quem não tinha reconhecido a paternidade. Entretanto, o goleiro está preso desde o dia 7 de julho de 2010. Eliza desapareceu em 2010 e seu corpo ainda não foi encontrado. Na época, a modelo, que era amante do atleta, tinha 25 anos.



Mesmo sendo condenado, Bruno estava preso enquanto aguardava o julgamento de sua apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Depois de julgados os recursos, ele deve voltar à prisão, caso a condenação for mantida.



*LANCEPRESS