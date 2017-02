Guilherme Clezar é eliminado na primeira rodada do Brasil Open

Tênis

Guilherme Clezar, número 273 do mundo, foi eliminado na primeira rodada do Brasil Open. Diante do argentino Guido Pella, 166º colocado, o gaúcho perdeu na tarde desta segunda-feira por 6/2 e 6/3, em 1h10min.



Clezar havia se classificado para a chave principal após passar pelo qualifying do torneio. Ele teve duas vitórias importantes, contra o japonês Taro Daniel e Arthur De Greef, até perder nesta segunda.



Leia mais:

Thiago Monteiro alcança o melhor ranking da carreira

Diretor comemora e diz que Rio Open "foi o melhor" da história

Thiem vence Carreño Busta e é campeão do Rio Open



Na próxima rodada, Pella enfrentará o vencedor do confronto entre o brasileiro Thiago Monteiro e o argentino Carlos Berlocq.



O Brasil iniciou a chave principal de simples do Brasil Open com seis representantes: Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro, Rogério Dutra Silva, João Souza, Guilherme Clezar e Orlando Luz — os últimos dois, gaúchos.



*ZHESPORTES