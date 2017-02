Thiago Monteiro alcança o melhor ranking da carreira

Tênis

Segunda-feira positiva para os melhores brasileiros do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) em nova tabela divulgada. Thiago Monteiro somou seu melhor ranking, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva ganharam posições.



Monteiro, que fez quartas no Rio Open somou 90 pontos, descartou 45 das quartas do Brasil Open e foi aos 690 com o 74º posto, seis acima da melhor posição anterior do fim de 2016. Ele ganhou onze posições na semana.

Bellucci, que fez oitavas no Rio Open perdendo para Monteiro, somou 45 pontos e subiu sete e é o 69º, com 31 pontos a frente de Monteiro. Os dois não defendem pontos esta semana.



Rogério Dutra Silva, apesar da derrota no Rio Open, ganhou quatro postos e é o 84º. João Souza, o Feijão, manteve o 131º lugar.



*LANCEPRESS