Campeões olímpicos estarão em Porto Alegre para disputa da Copa Brasil de Vela

Nas águas do Guaíba

Porto Alegre vai ser o grande palco da vela brasileira neste começo de 2017. De 5 a 11 de março, a capital gaúcha receberá a 4ª Copa Brasil de Vela e a 2ª Copa Brasil de Vela Jovem, principais competições do calendário nacional da modalidade.



Entre os principais nomes confirmados, estão Robert Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas (sendo dois ouros na classe Laser, em Atlanta 1996 e Atenas 2004), e a dupla Martine Grael/Kahena Kunze, campeã nos Jogos do Rio 2016 na classe 49er FX.

A sede será dividida entre os dois grandes clubes da modalidade em Porto Alegre: o Clube dos Jangadeiros e o Veleiros do Sul. As duas competições serão disputadas paralelamente nas águas do Guaíba, com o objetivo de aproximar os jovens velejadores dos atletas das classes olímpicas.



A IV Copa Brasil terá disputada nas seguintes classes: RS:X (masc./fem.), Laser Standard, Laser Radial (fem.), Finn, 470 (masc. e fem.), 49er, 49er FX, Nacra 17 (misto), Kitesurf Hidrofoil Open (tubular e foil) e Kitesurf Hidrofoil Amador (Tubular).

A II Copa Brasil de Vela Jovem está aberta para as classes RS:X (masc. e fem.), Laser Radial (masc. e fem.), 420 (masc. e fem.), 29er (masc. e fem.) e Hobie Cat 16 (aberto). Uma das grandes atrações do evento será a classe Kitesurfe, que aproxima a vela tradicional dos esportes radicais, com a prancha decolando da água para voos acrobáticos.

O evento serve de seletiva para a formação da Equipe Brasileira de Vela em 2017. Os atletas vencedores da Copa Brasil de Vela e os velejadores sub-23 mais bem classificados nas suas respectivas classes passarão a fazer parte do plano de investimento da CBVela para participação nas principais competições internacionais deste ano.



Veja que estará nas regatas no Guaíba



Robert Scheidt: maior medalhista olímpico do esporte brasileiro, agora compete na classe 49er.

Martine Grael e Kahena Kunze: campeãs olímpicas da classe 49er FX nos Jogos Rio 2016.

Fernanda Oliveira: bronze na classe 470 em Pequim 2008.

Isabel Swan: bronze na classe 470 em Pequim 2008.

Torben Grael: coordenador técnico da Equipe Brasileira de Vela, dono de cinco medalhas em Jogos Olímpicos, vice-presidente da Federação Internacional de Vela e membro do Hall da Fama da modalidade.

